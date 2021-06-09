Экологи: дикие животных будут чаще приходить в российские города

Экологи рассказали об опасности прикорма диких животных и разведения свалок Фото: Анна Майорова © URA.RU

Дикие животных будут все чаще приходить в населенные пункты в поисках пищи. Происходит это из-за активного вмешательства человека в природу: массовой вырубки лесов, несанкционированных пищевых свалок, а также нарушения русла рек. Об этом в беседе с URA.RU заявили эколог, кандидат биологических наук Анна Филиппова и главный координатор проектов по сохранению редких видов животных Всемирного фонда дикой природы (WWF) России, заслуженный эколог РФ Наталья Дронова.

«Идет деградация лесного фонда, застройка увеличивается, там, где еще недавно был лес, вырастает очередной жилой комплекс, и животным деваться некуда. Просто медведи — это те животные, которые пугают людей. Поэтому, все на них обращают внимание, но человек физически вытесняет почти всех диких животных с планеты», — подчеркнула Филиппова.

Спикер уточнила, что из-за деятельности человека животным не только становится негде жить, но и нечего есть. «Медведи всегда выходят питаться рыбой, а человек очень активно мешает этому. Из-за добычи полезных ископаемых идет нарушение русл маленьких рек, соответственно, у медведей наступает бескормица и куда им деваться, рано или поздно они выходят к людям, идут на помойки», — пояснила эколог. Филиппова добавила, что люди по незнанию сами подкармливают диких животных, после чего те уже не боятся человека и все чаще идут в населенные пункты.

Заслуженный эколог РФ Наталья Дронова в беседе с URA.RU согласилась, что если люди не будут заниматься прикармливанием диких животных, а также устраивать несанкционированные свалки, звери перестанут посещать населенные пункты. «Молодые животные перемещаются активно, осваивают территорию и могут далеко уходить от своей привычной среды обитания. Не надо подкармливать никого и не надо оставлять помойки. Большинство диких животных привлекают помойки. Если не будет пищи и кто-то, увидев медведя, не будет его подкармливать, то медведи вернутся на свою территорию. Дикие животные сами регулируют свою жизнь в природе, человек точно не должен вмешиваться», — отметила она.