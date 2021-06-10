Тиктокер Даня Милохин обратился к старшему поколению Фото: Instagram Дани Милохина

Тиктокер Даня Милохин обратился к старшему поколению после критики и агрессии в свой адрес. Он опубликовал видео на своей странице в Instagram, в котором заявил, что он никому не желает зла, и попросил понять это.

«Поймите, пожалуйста, мы не хотим вам зла. Никому не хотим зла. Мы не хотим испортить ваших детей. У нас нет такой цели. Мы живем, творим. Нам круто, и хотим, чтобы всем вокруг было круто. Только это», — заявил Милохин в обращении.

Ранее в Москве прошла ежегодная премия «Муз-ТВ». В социальных сетях многих шокировало появление Дани Милохина в костюме интерсекс-человека (полумужчина-полуженщина). Правозащитники расценили это как пропаганду гомосексуализма, а также раскритиковали блогера. Теперь трансляцию премии музыкального телеканала и ее организаторов ждет проверка. Милохин также принял участие в Петербургском международном экономическом форуме. Он заставил телеведущую Ксению Собчак лечь на пол для видео в TikTok. Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила такое поведение и назвала их «валяющимися на полу клоунами».