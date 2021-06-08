Роскомнадзор проверит премию «Муз-ТВ» на ЛГБТ-пропаганду

Трансляцию премии музыкального телеканала «Муз-ТВ-2021» и ее организаторов проверят на предмет пропаганды гомосексуализма. Поводом к этому стало появление на премии звезд-мужчин в женских платьях. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.
«Будут проанализированы записи эфира телеканала „Муз-ТВ-2021“ с трансляцией премии и самого мероприятия на предмет нарушений действующего законодательства РФ, в том числе в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», — цитирует пресс-службу Роскомнадзора Daily Storm. По законодательству России показ любого вида информационного продукта с элементами нетрадиционных сексуальных отношений может транслироваться в телеэфире только после 23:00 и при маркировке 18+. При этом контроль самого мероприятия на возможные нарушения закона не входит в полномочия Роскомнадзора, отметили в ведомстве.
Ежегодная премия «Муз-ТВ» прошла в Москве 4 июня. В социальных сетях многих шокировало появление Дани Милохина в костюме интерсекс-человека (полумужчина-полуженщина) и располневшего блогера Игоря Синяка в черном женском платье. Также, пользователи прокомментировали выход блогера Дава с Филиппом Киркоровым, которые в свадебных фраках в окружении 10 голых мужчин проехались по красной ковровой дорожке в кабриолете. Над российскими звездами, посетившими премию «Муз-ТВ», посмеялся и телеведущий Иван Ургант. Его удивили образы блогера Дани Милохина и рэпера Алишера Моргенштерна.
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