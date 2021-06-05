Захарова назвала Милохина и Собчак клоунами

Такие мероприятия, как ПМЭФ-2021, являются современными ярмарками, считает Мария Захарова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Такие мероприятия, как экономический форум в Санкт-Петербурге, являются своеобразной ярмаркой, где можно показать себя. При этом, среди участников есть «валяющиеся на полу клоуны», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее на Петербургском международном экономическом форуме блогер Даня Милохин заставил телеведущую Ксению Собчак лечь на пол для видео в TikTok. Идею своего ролика молодой человек не объяснил.

«Все обсуждают Питерский форум. От валяющихся на полу клоунов и ночных гулянок до миллионных контрактов и дискуссий. Как бы ни называть подобные мероприятия, суть осталась та же — это ярмарка», — написала Захарова в своем telegram-канале.

По ее словам, главная цель гостей таких мероприятий — «поторговать лицом». «Самое ценное в этой концепции то, что вы все „лица“ видите сами, сравниваете и делаете свои выводы. Хотели свободы — а вот она. Свобода выбора», — подытожила Захарова.

Международный экономический форум стартовал в Санкт-Петербурге 2 июня. Его участниками стали политики самого высокого уровня, включая президента РФ Владимира Путина. Также форум посетили звезды шоу-бизнеса, среди которых популярный тиктокер Даня Милохин. Он шокировал публику, придя на форум в необычном наряде, который состоит из делового костюма и женского платья, передает Nation News.