Пользователи предсказали, кто выиграет в номинациях «Премии МУЗ-ТВ»
Пользователям социальных сетей не понравилась «Премия МУЗ-ТВ. НАЧАЛО СВЕТА» с самого ее начала. Они не оценили выбор ведущих и сочли, что номинации будут предсказуемыми.
Мероприятие проходит в московском дворце спорта «Мегаспорт». На красной ковровой дорожке самый запоминающийся образ был у тиктокера Дани Милохина. Его наряд был разделен на две части: розовое платье и классический костюм.
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