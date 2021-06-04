В соцсетях разочаровались в «Премии МУЗ-ТВ». «Дешево и без вкуса»

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Пользователи предсказали, кто выиграет в номинациях «Премии МУЗ-ТВ» Фото:

Пользователям социальных сетей не понравилась «Премия МУЗ-ТВ. НАЧАЛО СВЕТА» с самого ее начала. Они не оценили выбор ведущих и сочли, что номинации будут предсказуемыми.

Мероприятие проходит в московском дворце спорта «Мегаспорт». На красной ковровой дорожке самый запоминающийся образ был у тиктокера Дани Милохина. Его наряд был разделен на две части: розовое платье и классический костюм.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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