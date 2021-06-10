10 июня 2021

Власти РФ изменят программы обучения в автошколах

© Служба новостей «URA.RU»
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Водителей будут обучать по-новому Фото:

В этом году у автошкол появятся новые программы обучения. Их разработают к сентябрю и опробуют на практике к концу года. Об этом рассказали в правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.

Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил Минпросвещения совместно с МВД и Минтрансом разработать новые, более качественные программы обучения для автошкол, пишут «Известия». Они должны появиться уже к сентябрю.

«С появлением дорог высшей категории с их трафиком на первое место выходит умение минимизировать риски. Кроме того, на дорогах есть мотоциклы, скутеры, самокаты, которых раньше не было в таком количестве. В этой ситуации водителям нужны новые навыки, потому что ответственность за сбитого пешехода или водителя двухколесного транспорта всегда лежит на нем, — рассказала член комиссии, президента экспертного центра «Движение без опасности» Наталья Агре.

Контролировать исполнение новых программ будет Рособрнадзор. Если школа не справится, у нее отзовут лицензию.

Ранее стало известно, что Совфед готовит новые штрафы для автомобилистов. В частности, водителей будет ожидать наказание за оставление автомобиля на парковках, предназначенных для специальной техники. Правило касается не только автомобилей, но и закрытых шлагбаумов, установленных на территории многоквартирных домов, дополняет «Федеральное агентство новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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