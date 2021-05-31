Совет Федерации готовит новые штрафы для автомобилистов

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Сотрудник полиции оформляет протокол жителям города, нарушившим режим самоизоляции. Курган, штраф, протокол, полиция, нарушение, Жители города, задержание, наряд полиции, нарушение режима
В СФ предложили санкции за оставленные на местах для спецтехники авто Фото:

В России могут ввести административную ответственность за оставленные автомобили на площадках для пожарных машин и карет скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе Совета Федерации.

«Предложено также рассмотреть вопрос о введении на федеральном уровне административной ответственности граждан и юридических лиц за ограничение доступа специальных транспортных средств на дворовую территорию», — сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Совфеда. Также сенаторами было предложено рассмотреть вопрос о закреплении требований к обустройству таких площадок, включая методику определения места для них и единых требований к их обозначению.

Ранее в Минпромторге заявили, что ведомство совместно с ГИБДД изучает возможность оснащения алкозамками автомобилей. Под санкции попадут те водители, которые привлекались к ответственности за езду в пьяном виде, сообщает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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