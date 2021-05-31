Совет Федерации готовит новые штрафы для автомобилистов

В СФ предложили санкции за оставленные на местах для спецтехники авто Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В России могут ввести административную ответственность за оставленные автомобили на площадках для пожарных машин и карет скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе Совета Федерации.

«Предложено также рассмотреть вопрос о введении на федеральном уровне административной ответственности граждан и юридических лиц за ограничение доступа специальных транспортных средств на дворовую территорию», — сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Совфеда. Также сенаторами было предложено рассмотреть вопрос о закреплении требований к обустройству таких площадок, включая методику определения места для них и единых требований к их обозначению.

Ранее в Минпромторге заявили, что ведомство совместно с ГИБДД изучает возможность оснащения алкозамками автомобилей. Под санкции попадут те водители, которые привлекались к ответственности за езду в пьяном виде, сообщает RT.