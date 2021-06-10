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В ХМАО идет 30-градусная жара

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО ожидается резкое потепление до 31 градуса тепла Фото:

В ХМАО на выходных ожидается потепление до +31 градуса, небольшой ветер и дождь. Об этом рассказали в Гидрометцентре региона.

«На 12—13 июня: переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер западных направлений 5—10 м/с. Температура воздуха: 12 июня ночью 8—13 градусов, днем 24—29 градусов, по восточной половине округа местами 16—21 градус. 13 июня ночью 12—17 градусов, местами 6—11 градусов днем 26—31 градус», — сказано в сообщении на сайте Гидрометцентра.

  • По данным онлайн-сервисов Gismeteo и «Яндекс.Погода», в течение семи дней средняя температура в Ханты-Мансийске составит от +24 до +27 градусов. Начиная со следующей недели синоптики прогнозируют дожди и грозы с порывами ветра до 16 м/с. Однако похолодания не ожидается.
  • В Сургуте также ожидается потепление до +28 градусов. Средняя температура составит 23—25 градусов тепла. При этом погода будет преимущественно пасмурная, на выходных ожидаются грозы. Со вторника начнется дождливая погода с грозой.
  • В Нижневартовске значительно потеплеет только с начала следующей недели, температура поднимется до +27 градусов. Средняя температура составит 21—24 градуса тепла. Погода будет пасмурной, а с понедельника начнутся небольшие дожди и грозы.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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