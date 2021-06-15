Госдума решила не включать вакцину от COVID в календарь прививок

Вакцинация от коронавируса не будет включена в нацкалендарь прививок Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Вакцинирование от коронавируса не будут включать в национальный календарь прививок. Об этом сообщил лидер фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский во время пресс-подхода перед заседанием нижней палаты парламента.

«Мы сняли с рассмотрения в Государственной Думе проект закона о внесении вакцинирования от коронавируса в национальный календарь прививок», — сказал Жириновский. Он объяснил, что внесение прививки от COVID-19 в календарь создало бы впечатление, что она является обязательной. Хотя власти РФ заявляют, что вакцинирование добровольно, добавил политик. По словам Жириновского, если бы у депутатов были «рычаги власти», то от коронавируса уже бы привилось 100% населения страны.

С предложением включить вакцинацию от COVID-19 в национальный календарь прививок выступал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Его поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин, уточняет RT.