Госдума решила не включать вакцину от COVID в календарь прививок

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Вакцинация от коронавируса не будет включена в нацкалендарь прививок Фото:
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Коронавирус COVID-19

Вакцинирование от коронавируса не будут включать в национальный календарь прививок. Об этом сообщил лидер фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский во время пресс-подхода перед заседанием нижней палаты парламента.

«Мы сняли с рассмотрения в Государственной Думе проект закона о внесении вакцинирования от коронавируса в национальный календарь прививок», — сказал Жириновский. Он объяснил, что внесение прививки от COVID-19 в календарь создало бы впечатление, что она является обязательной. Хотя власти РФ заявляют, что вакцинирование добровольно, добавил политик. По словам Жириновского, если бы у депутатов были «рычаги власти», то от коронавируса уже бы привилось 100% населения страны.

С предложением включить вакцинацию от COVID-19 в национальный календарь прививок выступал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Его поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин, уточняет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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