Власти Сочи окажут поддержку жителям дома, где взорвался газ

Жителям дома в Сочи, где взорвался газ, окажут поддержку
Жителям многоквартирного дома в Сочи, где 25 октября произошел взрыв бытового газа, окажут всестороннюю поддержку. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин.
«Приношу искренние соболезнования родственникам погибшего. Окажем всю необходимую поддержку жителям дома. На данный момент подготовили пункты временного размещения и транспорт. Держу ситуацию на контроле», — написал мэр в своем telegram-канале.
По информации ГУ МЧС по Краснодарскому краю, погиб один человек и не менее трех получили травмы. Из дома были эвакуированы 70 жителей.
В ночь на 25 октября в многоэтажном доме на улице Тимирязева в Центральном районе Сочи произошел взрыв газовоздушной смеси, в результате которого погиб 70-летний мужчина и пострадали еще три человека, включая несовершеннолетнюю девочку. Были повреждены несколько квартир и припаркованные у дома автомобили. Власти ранее организовали пункты временного размещения и оказывают поддержку пострадавшим.
