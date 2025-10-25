Власти Сочи окажут поддержку жителям дома, где взорвался газ

Жителям дома в Сочи, где взорвался газ, окажут поддержку Фото: читатель URA.RU © URA.RU

Жителям многоквартирного дома в Сочи, где 25 октября произошел взрыв бытового газа, окажут всестороннюю поддержку. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин.

«Приношу искренние соболезнования родственникам погибшего. Окажем всю необходимую поддержку жителям дома. На данный момент подготовили пункты временного размещения и транспорт. Держу ситуацию на контроле», — написал мэр в своем telegram-канале.

По информации ГУ МЧС по Краснодарскому краю, погиб один человек и не менее трех получили травмы. Из дома были эвакуированы 70 жителей.

