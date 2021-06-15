В России появится новая привилегия для многодетных семей

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Разное. Курган, девочки, школа, перемена, ученицы
Депутаты разрешили родственникам учиться вместе, несмотря на прописку Фото:

Госдума приняла новый закон, который будет позволять родным братьям и сестрам учиться в одной школе независимо от их места жительства. Член комитета по образованию и науке Алена Аршинова пояснила, что такая норма больше не будет доставлять бюрократических проблем.

«Ребенок имеет право преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным программам дошкольного образования и начального общего образования в государственную или муниципальную образовательную организацию, в которой обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра», — сообщается в документе. Он опубликован на сайте Госдумы.

Закон вступил в силу 15 июня 2021 года. Теперь семьям не придется доказывать родство между детьми, чтобы они могли учиться в школах или ходить в детский сад вместе.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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