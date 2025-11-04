Зеленский наградил бойцов Украины в форме с эмблемами СС

Зеленский выложил фотографии с награждения в своих соцсетях Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский вручил награды военнослужащим Нацгвардии, на форме которых присутствовали нашивки с символикой, напоминающей эмблемы СС. Кадры церемонии награждения опубликовал Зеленский на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter).

На опубликованных опубликованных RT фотографиях видно, как Зеленский пожимает руки военнослужащим в форме с черно-красными нашивками, на которых изображены знаки, напоминающие эмблему СС, а также украинский трезубец. В публикации Зеленского уточняется, что награжденные нацгвардейцы участвуют в боевых действиях на добропольском направлении.