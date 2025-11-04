Зеленский наградил бойцов Украины в форме с эмблемами СС
Зеленский выложил фотографии с награждения в своих соцсетях
Фото: Официальный сайт президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский вручил награды военнослужащим Нацгвардии, на форме которых присутствовали нашивки с символикой, напоминающей эмблемы СС. Кадры церемонии награждения опубликовал Зеленский на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter).
На опубликованных опубликованных RT фотографиях видно, как Зеленский пожимает руки военнослужащим в форме с черно-красными нашивками, на которых изображены знаки, напоминающие эмблему СС, а также украинский трезубец. В публикации Зеленского уточняется, что награжденные нацгвардейцы участвуют в боевых действиях на добропольском направлении.
Ранее заместитель постоянного представителя РФ при ЮНЕСКО Кирилл Рынза выступил с резкой критикой доклада секретариата организации, посвященного украинской тематике. Рынза подчеркнул, что в докладе ЮНЕСКО отсутствует упоминание о героизации нацистов, запрете использования русского языка, а также о нарушениях прав национальных меньшинств на территории Украины.
