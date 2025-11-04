Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

В мире

Зеленский наградил бойцов Украины в форме с эмблемами СС

05 ноября 2025 в 04:49
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Зеленский выложил фотографии с награждения в своих соцсетях

Зеленский выложил фотографии с награждения в своих соцсетях

Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский вручил награды военнослужащим Нацгвардии, на форме которых присутствовали нашивки с символикой, напоминающей эмблемы СС. Кадры церемонии награждения опубликовал Зеленский на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter).

На опубликованных опубликованных RT фотографиях видно, как Зеленский пожимает руки военнослужащим в форме с черно-красными нашивками, на которых изображены знаки, напоминающие эмблему СС, а также украинский трезубец. В публикации Зеленского уточняется, что награжденные нацгвардейцы участвуют в боевых действиях на добропольском направлении.

Ранее заместитель постоянного представителя РФ при ЮНЕСКО Кирилл Рынза выступил с резкой критикой доклада секретариата организации, посвященного украинской тематике. Рынза подчеркнул, что в докладе ЮНЕСКО отсутствует упоминание о героизации нацистов, запрете использования русского языка, а также о нарушениях прав национальных меньшинств на территории Украины.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал