Волочкова подала в суд на Большой театр из-за пенсии

Анастасия Волочкова подает иск на Большой театр из-за махинацией с ее трудовой книжкой Фото: Илья Московец © URA.RU

Российская балерина и заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова подает иск к руководству Большого театра. Причиной для этого стало то, что ее стаж неправильно отразили в трудовой книжке, а налоговая не получала пенсионные отчисления за время ее работы. Как заявила балерина, у нее украли четыре года стажа и 20 тысяч рублей в месяц пенсии.

«Я пришла в Большой театр и попросила свою трудовую книжку, потому что хочу получить пенсию. А в ней написано, что меня не было там (в Большом театре — прим. URA.RU) четыре года. С 1998 года по 2003 год. А я заработала эту пенсию», — сообщила Волочкова на пресс-конференции «Национальной службы новостей», трансляция велась на сайте радиостанции. Балерина отметила, что пыталась разобраться с проблемой без судебных разбирательств, однако в театре ей сказали, что по трудовой книжке она не работала. Несмотря на список спектаклей с названием балетов и датами, в которых она на протяжении четырех лет участвовала.

В Большом театре отметили: после того как по суду Волочкову восстановили в театре, она «не работала ни одного дня, постоянно беря отпуск без сохранения содержания», пишет RT. Ранее российская балерина оскорбительно отозвалась о Большом театре и его руководстве. Она рассказала о своем скандальном увольнении и отношениях с руководством.