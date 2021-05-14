Волочкова назвала Большой театр очагом «педерастии и проституции»

Волочкова оскорбительно высказалась о родном для себя театре Фото: Илья Московец © URA.RU

Российская балерина и заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова оскорбительно отозвалась о Большом театре и его руководстве. Также она рассказала о своем скандальном увольнении и отношениях с руководством.

«Беспринципность ситуации, которая произошла с незаконным увольнением меня из Большого театра в том, что меня убирали люди, которых я даже людьми не могу назвать, это быдло», — цитирует Starhit Волочкову. Она отметила, что ей запретили переступать порог театра, поэтому она не могла забрать из гримерной свои же купальники и пуанты.

Также она рассказала, что была «как кость в горле» директору театра Анатолию Иксанову, который, по ее мнению, разграбил возглавляемое им учреждение. «Педерастией пропахло это место и погрязло в проституции», — заключила она.

В 2003 году между балериной и Большим театром произошел скандал. Волочкову уволили из театра, сославшись на несоответствующую требованиям физическую форму. Звезда балета с этим не согласилась. По ее словам, настоящей причиной была месть. Об этом сообщает «Дни.ру». Также она пожаловалась на то, что в театре ее незаслуженно лишили пенсии.