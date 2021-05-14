Волочкова назвала Большой театр очагом «педерастии и проституции»

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Анастасия Волочкова. Магнитогорск, волочкова анастасия
Волочкова оскорбительно высказалась о родном для себя театре Фото:

Российская балерина и заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова оскорбительно отозвалась о Большом театре и его руководстве. Также она рассказала о своем скандальном увольнении и отношениях с руководством.

«Беспринципность ситуации, которая произошла с незаконным увольнением меня из Большого театра в том, что меня убирали люди, которых я даже людьми не могу назвать, это быдло», — цитирует Starhit Волочкову. Она отметила, что ей запретили переступать порог театра, поэтому она не могла забрать из гримерной свои же купальники и пуанты.

Также она рассказала, что была «как кость в горле» директору театра Анатолию Иксанову, который, по ее мнению, разграбил возглавляемое им учреждение. «Педерастией пропахло это место и погрязло в проституции», — заключила она.

В 2003 году между балериной и Большим театром произошел скандал. Волочкову уволили из театра, сославшись на несоответствующую требованиям физическую форму. Звезда балета с этим не согласилась. По ее словам, настоящей причиной была месть. Об этом сообщает «Дни.ру». Также она пожаловалась на то, что в театре ее незаслуженно лишили пенсии.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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