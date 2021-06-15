Порносайты в РФ хотят легализовать с помощью госуслуг

Порнографию в интернете хотят разделить на «незаконную» и «не запрещенную законом» Фото: Алексей Колчин © URA.RU

Порнографию в интернете предложили разделить на «незаконную» и «не запрещенную законом». Смотреть последний тип порно разрешат только совершеннолетним, подтверждать возраст будут с помощью госуслуг. С инициативой выступил подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ).

Отмечается, что к «незаконной» авторы инициативы отнесли детскую порнографию и «явно оскорбительную», такую как изнасилования. «Не запрещенную законом» порнографию авторы определяют как материалы, представляемые в виде «натуралистических изображений или описаний половых органов совершеннолетнего человека и/или полового сношения либо сопоставимого с половым сношением действия сексуального характера».

«Просмотр „незапрещенной“ предлагается сделать возможным для совершеннолетних граждан. Среди вариантов реализации возрастного ценза авторы указали разработку порносайтами системы верификации пользователей либо вход через государственную систему идентификации граждан ЕСИА (она используется на сайте госуслуг)», — передает « Коммерсант ». По замыслу авторов исследования доступ должен быть ограничен до тех пор, пока пользователь не подтвердит свой возраст.

Ранее платежные системы Mastercard и Visa запретили расплачиваться своими картами на Pornhub, пишет «Национальная служба новостей». Организованное компаниями расследование подтвердило наличие на порносайте роликов с насилием над детьми, уточняет Life. Вскоре ресурс удалил миллионы видео, которые были размещены на сайте неподтвержденными пользователями.