15 июня 2021

Минобороны РФ получит новый VIP-вертолет

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Тактико-специальное учение «Арсенал - 2018» на территории Карабашского городского округа Челябинской области, вертолет, ми8
Ми-38Т — это усовершенствованный вариант прежних моделей вертолета (архивное фото) Фото:

Третий вертолет Ми-38Т в VIP-варианте получит Минобороны России до конца 2021 года. Об этом сообщили источники в оборонно-промышленном комплексе.

«Третий вертолет Ми-38Т планируется передать министерству обороны в этом году. Он выполнен в варианте „салон“», — рассказал собеседник РИА «Новости».

Вертолеты оснащены дополнительными опорами на шасси для посадки на грунт и снег, топливная система защищена от взрыва. А интегрированные цифровые пилотажно-навигационный комплекс с ЖК-дисплеями позволяет пилотировать вертолет одному летчику.

Первые VIP-вертолеты в транспортно-десантной версии были переданы Минобороны РФ в 2019 году, пишет RT. Транспорт эксплуатируется в армейской авиации Воздушно-космических сил России. Он может применяться для перевозки грузов и пассажиров, а также в качестве поисково-спасательной машины.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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