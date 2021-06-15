Минобороны РФ получит новый VIP-вертолет

Третий вертолет Ми-38Т в VIP-варианте получит Минобороны России до конца 2021 года. Об этом сообщили источники в оборонно-промышленном комплексе.
«Третий вертолет Ми-38Т планируется передать министерству обороны в этом году. Он выполнен в варианте „салон“», — рассказал собеседник РИА «Новости».
Вертолеты оснащены дополнительными опорами на шасси для посадки на грунт и снег, топливная система защищена от взрыва. А интегрированные цифровые пилотажно-навигационный комплекс с ЖК-дисплеями позволяет пилотировать вертолет одному летчику.
Первые VIP-вертолеты в транспортно-десантной версии были переданы Минобороны РФ в 2019 году, пишет RT. Транспорт эксплуатируется в армейской авиации Воздушно-космических сил России. Он может применяться для перевозки грузов и пассажиров, а также в качестве поисково-спасательной машины.
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