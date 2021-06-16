В ДНР заявили об обстреле со стороны украинских военных

Непризнанная Донецкая народная республика сообщила об обстреле со стороны украинских военных. По данным совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) ДНР, Украина якобы игнорирует запрос режима тишины.
«04:18 — н. п. Пески — н. п. Веселое: выпущено 5 гранат из СПГ, 3 мины калибром 120 мм», — сообщает telegram-канал «online СЦКК ДНР». Еще один обстрел, по данным центра, был зафиксирован по направлению поселка Пески и города Донецк. СЦКК ДНР сообщил о восьми минах калибром 120 миллиметров.
Начиная с действия договоренностей о прекращении огня в июле 2020 года, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ выявила боле 33 тысяч нарушений режима тишины на юго-востоке Украины. Постпред России при ОБСЕ Александр Лушкевич заявил, что на Донбассе есть новые жертвы. Также сотрудники миссии продолжают фиксировать перемещение украинского вооружения по железной дороге, сообщает RT.
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