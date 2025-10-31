Военные корабли США приблизились к Венесуэле на расстояние удара

Американские военные суда заметили в Карибском море Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

Десантное судно ВМС США вместе с кораблями эскорта находится приблизительно в двухстах километрах от венесуэльского острова Ла-Орчила. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки. Судя по кадрам, дистанция позволяет осуществить ракетный удар.

«USS Iwo Jima и сопровождающие его суда типа Arleigh Burke направляются на запад после того, как их заметили у берегов Гренады в последние несколько дней. Сейчас корабли находятся примерно в 124 милях (порядка 200 км — прим. URA.RU) от острова Ла-Орчила, где расположена одна из ключевых авиабаз Венесуэлы», — данные со спутника проанализировало издание Newsweek.

В СМИ акцентируют внимание на том, что после сближения военные корабли оказались на расстоянии, позволяющем незамедлительно осуществить высадку десанта либо провести операцию по нанесению точечных ударов. В Белом доме разрыв дипломатических связей с Каракасом и военные маневры объясняют борьбой с наркотрафиком.

