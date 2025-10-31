В Эстонии вводят плату за энергозависимость от России
В Эстонии стараются избавиться от энергии из России
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Государственная энергетическая компания Эстонии Elering установила новую плату за электроэнергию, которую граждане будут обязаны платить с 2026 года в качестве «цены за энергетическую независимость» от России, сообщила телерадиокомпания ERR 31 октября. Elering утвердила плату за «балансирующую мощность» в размере 3,73 евро за мегаватт-час, которая будет взиматься с января 2026 года как с потребителей, так и с производителей электроэнергии.
«Этот платеж можно назвать ценой энергетической независимости после выхода из системы, контролируемой Россией», — приводит слова председателя правления компании Калле Килка телерадиокомпания ERR. Новая плата предназначена для финансирования резервов, обеспечивающих стабильность частоты в энергосистеме Эстонии после отсоединения от международной энергосистемы БРЭЛЛ.
Помимо платы за балансирующую мощность, с января 2026 года жители Эстонии также будут платить за «надежность энергоснабжения». Этот платеж покроет расходы на обеспечение достаточного электроснабжения в периоды низкого производства возобновляемой энергии.
Ранее Евросоюз официально принял девятнадцатый пакет ограничительных мер в отношении России. Ключевым объектом санкций выступает экономическая сфера российской экономики, включая банковский сектор и платформы для торговли криптовалютами. Действие указанных мер распространяется также на организации в государствах третьих стран, среди которых Индия и Китай. Европейский Союз включил в девятнадцатый пакет санкционных мер запрет на оказание туристических услуг на территории России. Данное решение направлено на уменьшение финансовых поступлений страны.
