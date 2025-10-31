В Эстонии вводят плату за энергозависимость от России

В Эстонии стараются избавиться от энергии из России Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Государственная энергетическая компания Эстонии Elering установила новую плату за электроэнергию, которую граждане будут обязаны платить с 2026 года в качестве «цены за энергетическую независимость» от России, сообщила телерадиокомпания ERR 31 октября. Elering утвердила плату за «балансирующую мощность» в размере 3,73 евро за мегаватт-час, которая будет взиматься с января 2026 года как с потребителей, так и с производителей электроэнергии.

«Этот платеж можно назвать ценой энергетической независимости после выхода из системы, контролируемой Россией», — приводит слова председателя правления компании Калле Килка телерадиокомпания ERR. Новая плата предназначена для финансирования резервов, обеспечивающих стабильность частоты в энергосистеме Эстонии после отсоединения от международной энергосистемы БРЭЛЛ.

Помимо платы за балансирующую мощность, с января 2026 года жители Эстонии также будут платить за «надежность энергоснабжения». Этот платеж покроет расходы на обеспечение достаточного электроснабжения в периоды низкого производства возобновляемой энергии.

