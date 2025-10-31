На Украине забеспокоились из-за отсутствия Буданова* на встрече с Зеленским
Руководитель ГУР украинского Минобороны Кирилл Буданов* (справа) отсутствовал на совместном брифинге с Зеленским (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов)
Фото: Официальный сайт президента Украины
Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов* (включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) не присутствовал на совместном брифинге президента Владимира Зеленского и руководителя Службы безопасности Украины Василия Малюка. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua». Неявка Буданова* спровоцировала активные дискуссии в социальных сетях на фоне слухов о напряженности в отношениях между администрацией Зеленского и руководителем военной разведки, которая якобы связана с его политическими устремлениями.
«Главы ГУР Буданова* не было... В соцсетях заметили этот момент и обсуждают, что было бы логичным, если б... докладывали оба», — отмечает издание.
На брифинге обсуждались результаты совместных операций Службы безопасности Украины и Главного управления разведки. Однако представлял их только Малюк вместе с президентом, что показалось пользователям соцсетей подозрительным.
ИИздание «Страна.ua» также отмечает, что в политических кругах ранее фигурировала версия о том, что именно близость к Буданову* стала одной из ключевых причин лишения гражданства бывшего одесского градоначальника Геннадия Труханова и его последующего отстранения от занимаемой должности. Данное обстоятельство укрепляет предположения о вероятном противостоянии между офисом президента и главой военной разведки.
Ранее Буданов* призвал украинцев готовиться к долгому военному конфликту. Он сказал, что граждане страны должны быть готовы к отпору.
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.