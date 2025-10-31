Орбан резко раскритиковал сторонников Украины Фото: Владимир Зеленский/https://x.com/ZelenskyyUa

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что европейские лидеры, поддерживающие Киев, подталкивают Европу к военному конфликту. Об этом он сообщил 31 октября 2025 года в эфире радиостанции Kossuth. По словам венгерского премьера, такая политика может привести континент к катастрофическим последствиям.

«Тот, кто поддерживает Украину, поддерживает войну», — заявил Орбан, добавив, что Евросоюз намерен оказывать помощь Киеву за счет бюджетов европейских стран, поскольку «у самого Брюсселя денег нет». Венгерский политик провел параллели между нынешней ситуацией в Европе и событиями, предшествовавшими Первой и Второй мировым войнам, подчеркнув серьезность момента.

Орбан предупредил, что европейские лидеры недооценивают риски своих действий. Он отметил, что они не понимают опасности текущей политики и играют с огнем. Венгерский премьер-министр констатировал, что сегодня Европа движется к войне, что требует немедленного пересмотра курса поддержки Киева со стороны западных стран.

