Общество

Транспорт

Авиагавань Тамбова временно закрыла небо

В тамбовском аэропорте ввели ограничения
01 ноября 2025 в 00:42
В российской авиагавани Донское ввели план «Ковер»

В российской авиагавани Донское ввели план «Ковер»

Фото: Роман Наумов © URA.RU

В тамбовской авиагавани (Донское) временно изменен график посадок в связи с введенными ограничениями. Об этом сообщили в Росавиации.

«Аэропорт ТАМБОВА (ДОНСКОЕ). Установленные запреты на отправление и прибытие рейсов необходимы для безопасности полетов», — заявил пресс-секретарь ведомства Артем Кореняко в telegram-канале.

