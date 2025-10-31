Авиагавань Тамбова временно закрыла небо
В тамбовском аэропорте ввели ограничения
01 ноября 2025 в 00:42
В российской авиагавани Донское ввели план «Ковер»
Фото: Роман Наумов © URA.RU
В тамбовской авиагавани (Донское) временно изменен график посадок в связи с введенными ограничениями. Об этом сообщили в Росавиации.
«Аэропорт ТАМБОВА (ДОНСКОЕ). Установленные запреты на отправление и прибытие рейсов необходимы для безопасности полетов», — заявил пресс-секретарь ведомства Артем Кореняко в telegram-канале.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал