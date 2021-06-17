Депутат заявил об отмене пенсионной реформы в следующем созыве ГД

Руководитель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что одной из приоритетных задач следующего состава Госдумы будет возврат прежнего пенсионного возраста. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе партии.
«Люди не простили и не простят повышения пенсионного возраста. Депутаты должны понимать, что граждан этим решением обидели, надо будет добиваться возвращения прежнего пенсионного возраста», — заявил Миронов на последнем заседании VII созыва Госдумы. Миронов отметил, что возвращение прежнего пенсионного возраста станет приоритетной задачей нового состава Госдумы. Об этом сообщает пресс-служба партии.
«Как говорил Штирлиц, „запоминается последнее“. Наши избиратели запомнят не последнее, а самое неприятное — антинародную пенсионную реформу, которая была принята исключительно голосами „Единой России“», — сказал Миронов. Он назвал реформу «чудовищной ошибкой», которую необходимо исправить.
Госдума седьмого созыва закончила работу 17 июня. Весеннюю сессию объявили закрытой. Следующее заседание проведет новый состав Госдумы, который станет известен после выборов 19 сентября.
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