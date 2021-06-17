Седьмой созыв Госдумы завершил работу

Государственная дума седьмого созыва завершила работу в весенней сессии. Пленарное заседание 17 июня стало последним для этого состава, трансляция велась на сайте палаты.
«Весенняя сессия объявляется закрытой», — сказал на заседании председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, в ходе созыва прошло 427 пленарных заседаний, на которых было рассмотрено 4485 законопроектов из внесенных 5500.
С 21 июня депутаты отправятся в регионы, а с 19 июля уйдут в отпуск до 29 августа. Следующее заседание Госдумы проведет уже новый состав палаты, который будет определен на выборах 19 сентября.
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