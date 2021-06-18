Госпитализирован актер Игорь Костолевский

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Виды Москвы, скорая помощь, машина скорой помощи
Президента «Золотой маски» госпитализировали с подозрением на пневмонию Фото:

Актера театра и кино Игоря Костолевского доставили в больницу с подозрением на пневмонию. Об это сообщают СМИ.

«72-летний Игорь Костолевский доставлен в одну из столичных больниц. У народного артиста заподозрили пневмонию», — сообщает РЕН ТВ.

Игорь Костолевский — советский и российский актер театра, кино и дубляжа, народный артист РФ. Президент российской национальной театральной премии «Золотая маска». Популярность в кино ему принесла первая же главная роль — декабриста Ивана Анненкова в фильме «Звезда пленительного счастья» (1975 год, режиссер Владимир Мотыль). Также снимался в фильмах «Безымянная звезда», «Тегеран-43», «Ошибка Тони Вендиса», «Сказка, рассказанная ночью» и других.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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