Госпитализирован актер Игорь Костолевский

Президента «Золотой маски» госпитализировали с подозрением на пневмонию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Актера театра и кино Игоря Костолевского доставили в больницу с подозрением на пневмонию. Об это сообщают СМИ.

«72-летний Игорь Костолевский доставлен в одну из столичных больниц. У народного артиста заподозрили пневмонию», — сообщает РЕН ТВ.

Игорь Костолевский — советский и российский актер театра, кино и дубляжа, народный артист РФ. Президент российской национальной театральной премии «Золотая маска». Популярность в кино ему принесла первая же главная роль — декабриста Ивана Анненкова в фильме «Звезда пленительного счастья» (1975 год, режиссер Владимир Мотыль). Также снимался в фильмах «Безымянная звезда», «Тегеран-43», «Ошибка Тони Вендиса», «Сказка, рассказанная ночью» и других.