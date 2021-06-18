Роспотребнадзор допустил обязательную вакцинацию от COVID в РФ

В Туле введена обязательная вакцинация от коронавируса. При необходимости она будет использоваться и в других регионах, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании Центральной избирательной комиссии.
«Обязательная вакцинация при необходимости будет использоваться и в других регионах», — приводит слова Поповой ТАСС. Также обязательная вакцинация для некоторых категорий граждан была введена в Ленинградской области.
Ранее обязательная вакцинация была принята в Бурятии. Сообщалось, что в ближайшее время обязательную вакцинацию могут ввести в Томской, Калужской и Курской областях. Юристы сообщали, что с формальной точки зрения Роспотребнадзор имеет право объявлять обязательную вакцинацию, пишет «
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