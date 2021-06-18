Роспотребнадзор допустил обязательную вакцинацию от COVID в РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Центр мобильной вакцинации от COVID-19 в торговом центре «Дирижабль». Екатеринбург, укол, прививка, вакцинация, covid19, спутник v, измирение давления
Принудительную вакцинацию могут ввести по необходимости по всей стране Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Туле введена обязательная вакцинация от коронавируса. При необходимости она будет использоваться и в других регионах, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании Центральной избирательной комиссии.

«Обязательная вакцинация при необходимости будет использоваться и в других регионах», — приводит слова Поповой ТАСС. Также обязательная вакцинация для некоторых категорий граждан была введена в Ленинградской области.

Ранее обязательная вакцинация была принята в Бурятии. Сообщалось, что в ближайшее время обязательную вакцинацию могут ввести в Томской, Калужской и Курской областях. Юристы сообщали, что с формальной точки зрения Роспотребнадзор имеет право объявлять обязательную вакцинацию, пишет «Утро.ру».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...