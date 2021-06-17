В России растет число регионов, готовых к обязательной вакцинации

В Республике Бурятия собираются ввести обязательную вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщила замруководителя республиканского управления Роспотребнадзора Валентина Бальжанова.
«Мы сейчас прорабатываем вопрос об издании постановления главного государственного санитарного врача по Республике Бурятия Сергея Ханхареева об обязательной вакцинации населения», — цитирует Бальжанову телеканал «АригУС» на своем сайте. Она отметила, что Роспотребнадзору потребуется хорошая подготовка для обязательной вакцинации населения.
Так, в первую очередь в регионе потребуется подготовить необходимый объем вакцины. Эпидемиологическая служба должна выявить тех людей, которые подлежат обязательной прививке. По словам Бальжановой, необходимо определить возрастные группы, которые чаще всего болеют. На данный момент неизвестно, какие категории граждан (работников сфер) первыми попадут под новое требование.
Бурятия входит в число 10 регионов России, где зарегистрированы самые высокие темпы заражения коронавирусной инфекцией, пишет
Подписывайтесь на URA.RU в