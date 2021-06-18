Вакцинированный человек сможет избежать тяжелых последствий коронавируса, уверен Владимир Болибок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Если человек заразился коронавирусом, но не проходил вакцинацию, шанс умереть от COVID-19 составляет 1 к 30. Об этом в разговоре с URA.RU заявил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

«Сейчас у нас заразность штамма SARS-CoV-2 высокая, и, по сравнению с современными ОРВИ, гриппом и так далее, летальность почти в 100 раз выше. Надо людям в голову вкладывать: если вы не привиты и заболели коронавирусом, то у вас шанс умереть 1 к 30», — объяснил URA.RU Болибок.

Также иммунолог оценил шансы людей избежать смерти от коронавируса после вакцинации. «Если по нашим вакцинам говорить и по старым штаммам, то из 100 привитых заболеют при контакте с коронавирусом только три человека. И из этих трех привитых заболевших никто не погибнет. У них не будет тяжелого течения COVID, которое приведет к смерти. То есть, если вы привились, у вас шанс умереть от COVID — ноль», — уточнил Болибок.

Специалист добавил, что существующие в мире вакцины готовы противостоять даже индийскому штамму коронавируса. «Эффективность вакцины против индийского штамма проверяли по вакцинам других производителей, не по российским, так как нашу вакцину в Индию не поставляют. Все вакцины, которые зарегистрированы, имеют эффективность более 90%. То есть, 90 человек из 100 не заболеют. Против индийского штамма их эффективность падает до 70%, то есть 70 человек из 100 не заболевают, а оставшиеся 30 переболеют в легкой либо средней форме, но погибших тоже нет», — сказал иммунолог.

Завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, член-корреспондент РАН Петр Чумаков подчеркнул, что вероятность мутации, при которой коронавирус сможет обходить защиту после вакцинации, крайне мала. «Если вирус будет ускользать от действия антител, которые образовались в ответ на вакцинирование, это опасно. Тогда надо делать новую вакцину. И прививать людей заново. Но это крайне маловероятное событие», — заключил собеседник URA.RU.