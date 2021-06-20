Муниципальный приют в Перми скрыл гибель более 100 собак

Сотрудники Россельхозанадзора раскрыли массовую гибель собак в пермском муниципальном приюте (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудники Россельхознадзора раскрыли массовую гибель собак в пермском приюте в ходе одной из внеплановых проверок. Приют скрывал информацию о массовой гибели 130 собак.

«Ведомство оштрафовало приют и его директора на 90 и 30 тысяч рублей соответственно», — сообщает «Комсомольская правда-Пермь». Приют оштрафовали за то, что руководство вопреки правилам не обратилось в Россельхознадзор.

В управлении федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Кировской области, Удмуртской республике и Пермскому краю в телефонном разговоре корреспонденту URA.RU сообщили, что речь идет о муниципальном пермском приюте «Обращение с животными без владельцев». Также в службе сообщили, что установили нарушение в документах, где было указана массовая гибель животных без указания причины.

В самом муниципальном приюте на звонки корреспондента URA.RU не ответили. Туда направлен запрос.

URA.RU также писало о закрытии крупнейшего частного приюта для животных в Свердловской области. Причиной стало то, что приют не был зарегистрирован на территории промназначения, которых в Екатеринбурге нет.