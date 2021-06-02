Роспотребнадзор выявил нарушения в землепользовании Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Один из крупнейших в Свердловской области приютов для собак — Благотворительный фонд помощи животным «Счастье в дом» в поселке Широкая речка — оказался под угрозой закрытия. Как сообщила руководитель фонда Анастасия Кудрявцева, к этому могут привести итоги проверки Роспотребнадзора, которая недавно состоялась в приюте.

«Мы открыли фонд, ушли от сборов на на карту, начали показывать всем, как живут наши животные и что могут сделать самые обычные люди [для спасения безнадзорных животных]. К сожалению, не всегда честность окупается, и мы за нашу открытость поплатились проверками. Так как у нас соблюдены все нормы, единственное, что нам можно инкриминировать, это категорию земель», — написала Анастасия Кудрявцева на своей странице в Instagram.

По ее словам, приют расположен на землях ИЖС, тогда как такие объекты должны располагаться на землях промназначения. «По закону, безнадзорных животных нужно передавать в зарегистрированные приюты, которых в Екатеринбурге нет! А зарегистрировать приют можно только на земле промназначения, которой тоже в городе нет», — сообщила зоозащитница.

Она отметила, что, если собак, которых в приюте сейчас проживает больше 50, передадут в пункт кратковременного содержания при екатеринбургском МУП «Спецавтобаза», они через 20 дней окажутся на улице, как предписывает закон об обращении с животными. Чтобы этого не произошло, все собаки в настоящее время оформлены как принадлежащие частным лицам. Получить комментарий Роспотребнадзора на момент публикации не удалось — в пресс-службе ведомства не ответили на звонок корреспондента URA.RU.