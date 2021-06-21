Депутат Госдумы призвал увеличить разрешенную скорость на дорогах

На некоторых российских дорогах можно увеличить разрешенную максимальную скорость, уверен Вячеслав Лысаков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В России необходимо увеличить максимальную разрешенную скорость на дорогах. Член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, создатель межрегиональной общественной организации автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков в беседе с URA.RU заявил, что это нужно сделать, поскольку нынешние правила не отвечают современным требованиям.

«Скоростные ограничения выставлялись в 60-х годах прошлого века, когда машины были старые, развивали относительно небольшую скорость. Это было давно. С тех пор это никто ограничения не менял. В двух местах есть, где 130 км/ч, на всю страну. Даже по платной трассе идешь, над землей по эстакаде, а там 90 км/ч, 60, 80. Это сбор денег, так как стоят камеры», — рассказал URA.RU парламентарий.

Лысаков отметил, что власти должны проинспектировать дороги, чтобы грамотно определить, с какой максимальной скоростью по ним можно ехать. «Скорость должна соответствовать техническим характеристикам дороги. Есть такое понятие „категории дороги“. Скорость должна соответствовать [ей], потому что повышение скорости, как говорят ученые, не коррелирует с увеличением аварийности. Наоборот когда скорость выше, поток идет ровно», — отметил депутат Госдумы.

По словам собеседника агентства, в России почти на всех дорогах занижена разрешенная скорость. «У нас в большинстве случаев [максимальная разрешенная] скорость занижена. Потому что тут ума большого не надо, почесали затылок: „было ДТП, давайте снизим скорость“, и все. Ни развязок, ни инфраструктуры, ни освещения не надо делать, только скорость снижать. Это наша российская дурацкая привычка», — заключил Лысаков.