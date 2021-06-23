23 июня 2021

Минтуризм: Израиль откроется для россиян в сентябре

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Флаги иностранных государств. Челябинск, израиль, флаг, флаг израиля
Израиль не готов открывать границы для россиян Фото:
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Коронавирус COVID-19

Израиль пока не готов пускать на свою территорию даже вакцинировавшихся российских туристов, первый этап открытия для граждан РФ ожидается лишь осенью. Об этом заявили в минтуризме страны.

Планировалось, что с 1 июля вакцинированные россияне смогут въезжать в Израиль. Однако за неделю до этой даты израильский минздрав рекомендовал отложить шаг до августа — в стране сейчас растет число инфицированных штаммом «Дельта», передают «Известия». Уточняется, что большое количество инфицированных в стране среди подростков и детей.

Ранее французское правительство добавило Россию в список стран с высоким риском распространения коронавирусной инфекции, передает «Национальная служба новостей». При этом российский оперштаб по борьбе с COVID объявил о возобновлении авиасообщения с Турцией с 22 июня. С 28 июня возобновляется сообщение с Италией, Бельгией, Болгарией, Ирландией, Кипром, Северной Македонией и Иорданией.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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