Минтуризм: Израиль откроется для россиян в сентябре

Израиль пока не готов пускать на свою территорию даже вакцинировавшихся российских туристов, первый этап открытия для граждан РФ ожидается лишь осенью. Об этом заявили в минтуризме страны.
Планировалось, что с 1 июля вакцинированные россияне смогут въезжать в Израиль. Однако за неделю до этой даты израильский минздрав рекомендовал отложить шаг до августа — в стране сейчас растет число инфицированных штаммом «Дельта», передают «Известия». Уточняется, что большое количество инфицированных в стране среди подростков и детей.
Ранее французское правительство добавило Россию в список стран с высоким риском распространения коронавирусной инфекции, передает «Национальная служба новостей». При этом российский оперштаб по борьбе с COVID объявил о возобновлении авиасообщения с Турцией с 22 июня. С 28 июня возобновляется сообщение с Италией, Бельгией, Болгарией, Ирландией, Кипром, Северной Македонией и Иорданией.
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