Израиль открывает границы для вакцинированных туристов

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Виды Тель-Авива, Ашдода, Иерусалима. Израиль, евреи, флаг израиля, репатриация
Попасть в Израиль смогут только туристы, сделавшие прививку от COVID Фото:
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Коронавирус COVID-19

Израиль открывает границы для туристов, привитых от коронавируса. Такие путешественники смогут въезжать в страну с 1 июля. Об этом сообщил МИД Израиля со ссылкой на министра внутренних дел страны Аелет Шакед.

«Начиная с 1 июля вакцинированные туристы смогут въезжать в Израиль в частном порядке, не в составе групп и без предварительного разрешения в соответствии с обычными условиями визового режима», — приводит выдержку из сообщения МИД Израиля РИА «Новости». Список утвержденных вакцин, а также перечень стран, откуда будут пускать туристов, пообещали опубликовать позднее.

Ранее российский оперштаб по борьбе с COVID объявил о возобновлении авиасообщения с Турцией с 22 июня. С 28 июня возобновляется сообщение с Италией, Бельгией, Болгарией, Ирландией, Кипром, Северной Македонией и Иорданией.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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