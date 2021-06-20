Израиль открывает границы для вакцинированных туристов

Попасть в Израиль смогут только туристы, сделавшие прививку от COVID Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Израиль открывает границы для туристов, привитых от коронавируса. Такие путешественники смогут въезжать в страну с 1 июля. Об этом сообщил МИД Израиля со ссылкой на министра внутренних дел страны Аелет Шакед.

«Начиная с 1 июля вакцинированные туристы смогут въезжать в Израиль в частном порядке, не в составе групп и без предварительного разрешения в соответствии с обычными условиями визового режима», — приводит выдержку из сообщения МИД Израиля РИА «Новости». Список утвержденных вакцин, а также перечень стран, откуда будут пускать туристов, пообещали опубликовать позднее.

Ранее российский оперштаб по борьбе с COVID объявил о возобновлении авиасообщения с Турцией с 22 июня. С 28 июня возобновляется сообщение с Италией, Бельгией, Болгарией, Ирландией, Кипром, Северной Македонией и Иорданией.