Россия возобновляет авиасообщение с Турцией. Сроки

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Самолёт Аэрофлота в ливрее Добролета. Екатеринбург, ввс россии, военный самолет, ан-26ш
Россия приняла решение возобновить полеты в Турцию Фото:

Оперштаб принял решение о восстановлении полномасштабного авиасообщения с Турцией с 22 июня. Такое решение принял федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Наши коллеги посмотрели (делегация РФ ездила в Турцию с проверкой, — прим.ред.) аэропорт, алгоритм по выявлению людей с повышенной температурой, забор ПЦР-теста, оснащение больниц, занятость коечного фонда. По заключению наших специалистов было принято решение о целесообразности восстановления с Турцией с 22 июня», — сказала Голикова во время брифинга по ситуации с распространением COVID. Трансляция велась на канале «Россия 24». Вице-премьер отметила, что в Турции организовали вакцинацию персонала в сфере услуг.

Также принято решение возобновить авиасообщение с Италией, Бельгией, Болгарией, Ирландией, Кипром, Северной Македонией и Иорданией с 28 июня. Голикова отметила, что будет увеличено число рейсов с Австрией, Азербайджаном, Арменией, Грецией.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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