Оперштаб принял решение о восстановлении полномасштабного авиасообщения с Турцией с 22 июня. Такое решение принял федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
«Наши коллеги посмотрели (делегация РФ ездила в Турцию с проверкой, — прим.ред.) аэропорт, алгоритм по выявлению людей с повышенной температурой, забор ПЦР-теста, оснащение больниц, занятость коечного фонда. По заключению наших специалистов было принято решение о целесообразности восстановления с Турцией с 22 июня», — сказала Голикова во время брифинга по ситуации с распространением COVID. Трансляция велась на канале «Россия 24». Вице-премьер отметила, что в Турции организовали вакцинацию персонала в сфере услуг.
Также принято решение возобновить авиасообщение с Италией, Бельгией, Болгарией, Ирландией, Кипром, Северной Македонией и Иорданией с 28 июня. Голикова отметила, что будет увеличено число рейсов с Австрией, Азербайджаном, Арменией, Грецией.
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