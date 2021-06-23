МВД начнет распознавать лица россиян и их автомобили по-новому

МВД начало применять новую систему слежения в пяти регионах РФ Фото: Денис Моргунов © URA.RU

МВД начало применять в пяти регионах России новую систему распознавания лиц, силуэтов людей и автомобилей. Об этом рассказал гендиректор компании-разработчика Ntechlab Андрей Теленков.

По словам Теленкова, компания объединила систему распознавания лиц с функцией идентификации силуэтов людей и машин. «Есть уже применение. Могу сказать, что она [система распознавания лиц и силуэтов] применяется МВД в пяти регионах России, также используется за рубежом», — рассказал он в беседе с ТАСС. При этом Теленков не стал уточнять, в каких именно регионах.

Он отметил, что алгоритм при распознавании внешне похожих людей учитывает такие признаки, как походка, рост, растительность на лице, аксессуары, в том числе шляпу или очки. Теленков также сообщил, что алгоритм позволяет идентифицировать автомобиль с камер, «где нельзя распознать номера или видна часть автомобиля». Он определяет его цвет, марку и индивидуальные особенности.

Ранее также сообщалось, что мэрия Москвы планирует установить в метро мультимедийные экраны с камерами видеонаблюдения, которые будут уметь распознавать лица, отслеживать скопления людей и сосчитать их. Начальник службы безопасности Московского метрополитена Андрей Кичигин заявил, что сейчас в системе распознавания лиц, функционирующей в метро, не содержится личных данных граждан, передает RT.