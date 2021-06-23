23 июня 2021

МВД начнет распознавать лица россиян и их автомобили по-новому

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Майская жара. Тюмень, машины, пробка, транспорт, автобус, общественный транспорт, движение на дороге, дорога, автомобили, улица республики, автобусы
МВД начало применять новую систему слежения в пяти регионах РФ Фото:

МВД начало применять в пяти регионах России новую систему распознавания лиц, силуэтов людей и автомобилей. Об этом рассказал гендиректор компании-разработчика Ntechlab Андрей Теленков.

По словам Теленкова, компания объединила систему распознавания лиц с функцией идентификации силуэтов людей и машин. «Есть уже применение. Могу сказать, что она [система распознавания лиц и силуэтов] применяется МВД в пяти регионах России, также используется за рубежом», — рассказал он в беседе с ТАСС. При этом Теленков не стал уточнять, в каких именно регионах.

Он отметил, что алгоритм при распознавании внешне похожих людей учитывает такие признаки, как походка, рост, растительность на лице, аксессуары, в том числе шляпу или очки. Теленков также сообщил, что алгоритм позволяет идентифицировать автомобиль с камер, «где нельзя распознать номера или видна часть автомобиля». Он определяет его цвет, марку и индивидуальные особенности.

Ранее также сообщалось, что мэрия Москвы планирует установить в метро мультимедийные экраны с камерами видеонаблюдения, которые будут уметь распознавать лица, отслеживать скопления людей и сосчитать их. Начальник службы безопасности Московского метрополитена Андрей Кичигин заявил, что сейчас в системе распознавания лиц, функционирующей в метро, не содержится личных данных граждан, передает RT.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...