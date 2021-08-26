26 августа 2021

Собянин предложил в 10 раз увеличить штрафы шумным водителям

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ПМЭФ-2021, первый день. Собянин, Чупшева, Шувалов. Санкт-Петербург, собянин сергей
Собянин предложил связать штраф с мощностью транспортного средства Фото:

Водителей автомобилей и мотоциклов, которые ездят по улицам Москвы слишком громко, скоро могут начать штрафовать не на 500 рублей, как сейчас, а на пять тысяч. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Всю ночь напролет гоняют под окнами на машинах и мотоциклах без глушителей и с громкой музыкой. Штраф 500 рублей для них — как мертвому припарка. Внесем в городскую думу проект закона за преднамеренное нарушение тишины автомобилистами. Необходимо установить минимальный штраф пять тысяч рублей», — написал Собянин на своем официальном сайте.

Там также указано, что штраф может быть связан и с мощностью шумевшего автомобиля либо мотоцикла. Второй мерой борьбы с шумными авто- и мото-любителями, по мнению главы Москвы, может стать эвакуация транспорта нарушителя на штрафстоянку. Кроме того, Собянин пообещал направить этот законопроект в Госдуму, уточняет «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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