Собянин предложил в 10 раз увеличить штрафы шумным водителям

Водителей автомобилей и мотоциклов, которые ездят по улицам Москвы слишком громко, скоро могут начать штрафовать не на 500 рублей, как сейчас, а на пять тысяч. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Всю ночь напролет гоняют под окнами на машинах и мотоциклах без глушителей и с громкой музыкой. Штраф 500 рублей для них — как мертвому припарка. Внесем в городскую думу проект закона за преднамеренное нарушение тишины автомобилистами. Необходимо установить минимальный штраф пять тысяч рублей», — написал Собянин на своем официальном сайте.
Там также указано, что штраф может быть связан и с мощностью шумевшего автомобиля либо мотоцикла. Второй мерой борьбы с шумными авто- и мото-любителями, по мнению главы Москвы, может стать эвакуация транспорта нарушителя на штрафстоянку. Кроме того, Собянин пообещал направить этот законопроект в Госдуму, уточняет «Национальная служба новостей».
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