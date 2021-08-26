В позднее время увеселительные заведения посещают бездельники с изощренной психологией. Об этом заявил экс-депутат КПРФ Вячеслав Тетекин и предложил ограничить время работы ночных клубов до часу ночи.
«Времяпрепровождение, когда до шести часов утра какие-то джентльмены и леди гуляют, так сказать, по мне, это противоестественно. Потому что ночью, честно говоря, человек должен спать. Конечно, бывают какие-то особые случаи, когда хочется гульнуть. Ну, условно говоря, до часу», — цитирует Вячеслава Тетекина 5-tv.ru.
Бывший депутат отметил, что ночные клубы вызывают у него острый дискомфорт и «если человек шляется в ночной клуб, значит, он бездельник». По мнению Тетекина контингент ночных увеселительных заведений имеет «извращенную психологию» и «шальные деньги», которые не знает куда еще девать.
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