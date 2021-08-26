МЧС предупредило жителей ЯНАО о шторме

Ветер достигнет 22 метров в секунду Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Ветер порывами до 22 метров в секунду ожидается 28 августа сразу в нескольких районах ЯНАО. МЧС рекомендует ямальцам быть острожными и не оставлять детей без присмотра. Об этом пресс-служба управления сообщает в соцсети «ВКонтакте».

«По данным синоптиков 28 августа 2021 года в Тазовском, Надымском и Ямальском районах автономного округа прогнозируется сильный ветер порывами до 22 метров в секунду. Главное управление МЧС России по ЯНАО призывает жителей соблюдать бдительность и осторожность в этот неблагоприятный период», — говорится в сообщении МЧС.

Спасатели напоминают, что при сильных порывах ветра возможно падение деревьев, срыв рекламных щитов, повреждение кровли домов и прочее. От штормового ветра прятаться около стен домов не рекомендуется, так как возможно обрушение шифера и других предметов с крыш домов. Автолюбителей просят воздержаться от дальних поездок.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО ожидается понижение температуры до 0 градусов. Столбики термометров резко опустятся также 28 августа.