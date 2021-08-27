27 августа 2021

В Госдуме хотят расширить возможности маткапитала

© Служба новостей «URA.RU»
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Школьный базар. Разное. Курган, многодетная семья, материнство, материнский капитал, дети, мама с детьми, многодетная мама
Многодетным семьям можно разрешить использовать средства маткапитала на покупку автомобиля, считает Светлана Бессараб Фото:

В России необходимо разрешить многодетным семьям использовать средства маткапитала на покупку отечественного автомобиля. Такую инициативу в разговоре с URA.RU высказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Многодетным семья очень важно иметь средство передвижения, собственное транспортное средство. Это, как правило, минивэны. Пусть это будет отечественный автопром, но сами многодетные семьи обращаются с просьбой расширить возможности реализации таких прав через институт материнского капитала», — сказала URA.RU Светлана Бессараб.

Материнский капитал выплачивается в России с 2007 года при рождении второго ребенка в семье. С 2020 года мера была расширена и средства стали начислять при появлении первенца. Сейчас их можно потратить на покупку или строительство жилья, образование детей, социальную адаптацию детей-инвалидов и на формирование накопительной пенсии матери. При этом обналичить сертификат нельзя.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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