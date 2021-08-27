В Госдуме хотят расширить возможности маткапитала

Многодетным семьям можно разрешить использовать средства маткапитала на покупку автомобиля, считает Светлана Бессараб Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В России необходимо разрешить многодетным семьям использовать средства маткапитала на покупку отечественного автомобиля. Такую инициативу в разговоре с URA.RU высказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Многодетным семья очень важно иметь средство передвижения, собственное транспортное средство. Это, как правило, минивэны. Пусть это будет отечественный автопром, но сами многодетные семьи обращаются с просьбой расширить возможности реализации таких прав через институт материнского капитала», — сказала URA.RU Светлана Бессараб.

Материнский капитал выплачивается в России с 2007 года при рождении второго ребенка в семье. С 2020 года мера была расширена и средства стали начислять при появлении первенца. Сейчас их можно потратить на покупку или строительство жилья, образование детей, социальную адаптацию детей-инвалидов и на формирование накопительной пенсии матери. При этом обналичить сертификат нельзя.