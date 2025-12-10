В Бурятии загорелось здание лесничества
10 декабря 2025 в 07:54
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В Республике Бурятия произошло возгорание здания Северо-Байкальского лесничества общей площадью 336 квадратных метров. Пожарные локализовали возгорание. Об этом сообщает РИА Новости.
Комментарии (1)
- Ибо нефиг10 декабря 2025 08:15Электричеством греться в 30-ти градусные морозы! В лесу живут и работают а печь не топят, разучились лодыри, вот и горят хотя морозы только-толтко прижимать стали!
