Украина хочет взять под контроль поставки газа из РФ в Европу

Поставки газа через Украину должны продолжаться минимум до 2035 года, заявил Юрий Витренко Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сохранить транзит российского газа через Украину можно с помощью переноса «точек передачи газа» на русско-украинскую границу, считает исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко. По его мнению, если Москва не пойдет на этот шаг, то Европа не даст запустить газопровод «Северный поток-2».

«Для безопасности Европы нужно, чтобы транзит через Украину сохранялся, пока природный газ не будет заменен на возобновляемые источники энергии, а это, по крайней мере, до 2035 года. Наиболее реалистичной гарантией является перенос точек передачи газа в действующих контрактах „Газпрома“, согласно которым газ сейчас идет в Европу через Украину, на границу РФ—Украина», — написал Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

Исполнительный директор «Нафтогаза» также предложил России разблокировать доступ к украинской газотранспортной системе для других экспортеров. По его словам, это не прихоть Киева, а «воплощение на практике европейских правил», которые упомянуты в совместном заявлении США и Германии по «Северному потоку-2».

Витренко считает, что Россия должна обеспечить «недискриминационный» доступ ко всем газопроводам, которые идут из России в Европу. В противном случае «Северный поток-2» не должен никогда заработать, отметил исполнительный директор «Нафтогаза».

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель предложила Украине подготовиться к тому, что через 25 лет Европа перестанет покупать газ в России. Соответственно, Евросоюз больше не будет нуждаться в украинском транзите. Меркель предложила Украине сотрудничать в сфере зеленой энергетики, передает «Национальная служба новостей».