Трамп заявил, что Украина опоздала с мирными переговорами на два года
Трамп заявил, что Зеленскому следовало бы заключить сделку год или два назад
Фото: Official White House / Shealah Craighead
Владимир Зеленский упустил возможность урегулировать конфликт на Украине еще несколько лет назад. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
«Я думал, что ему следовало бы заключить сделку год назад, два года назад», — сказал Трамп во время встречи с избранным мэром Нью-Йорка Зохраном Мамдани в Белом доме.
Ранее Трамп высказывал мнение о том, что Владимиру Зеленскому следует принять предложенный план по мирному урегулированию конфликта. По его словам, у украинского лидера отсутствуют весомые аргументы, а возможность заключить сделку была упущена раньше.
