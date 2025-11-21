Трамп заявил, что Украина опоздала с мирными переговорами на два года

Трамп заявил, что Зеленскому следовало бы заключить сделку год или два назад Фото: Official White House / Shealah Craighead

Владимир Зеленский упустил возможность урегулировать конфликт на Украине еще несколько лет назад. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Я думал, что ему следовало бы заключить сделку год назад, два года назад», — сказал Трамп во время встречи с избранным мэром Нью-Йорка Зохраном Мамдани в Белом доме.