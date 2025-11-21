Трамп: у Зеленского нет выбора, ему придется принять план США по Украине

Трамп собирается урегулировать конфликт на Украине Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо принять план США по мирному урегулированию конфликта. Об этом Трамп рассказал, отвечая на вопрос журналиста в Белом доме.

«В какой-то момент Зеленский должен будет одобрить план», — сказал Трамп. Его слова передает пресс-служба администрации. Президент США добавил, что у Зеленского нет козырей и сделку надо было заключить раньше.