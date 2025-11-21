Логотип РИА URA.RU
В мире

США

Трамп: у Зеленского нет выбора, ему придется принять план США по Украине

22 ноября 2025 в 02:17
Трамп собирается урегулировать конфликт на Украине

Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо принять план США по мирному урегулированию конфликта. Об этом Трамп рассказал, отвечая на вопрос журналиста в Белом доме.

«В какой-то момент Зеленский должен будет одобрить план», — сказал Трамп. Его слова передает пресс-служба администрации. Президент США добавил, что у Зеленского нет козырей и сделку надо было заключить раньше.

Ранее Дональд Трамп уже высказывал мнение о том, что Зеленский должен принять американский план по мирному урегулированию конфликта. План из 28 пунктов был утвержден президентом США на этой неделе. Над документом в течение нескольких недель работали высшие должностные лица американской администрации, включая Стива Уиткоффа, Джей Ди Вэнса, Марко Рубио и Джареда Кушнера. В «тайных консультациях» также участвовали глава РФПИ Кирилл Дмитриев и представители Украины.

