Дуров проведет аукцион папах Хабиба в Telegram

Папахи Хабиба Нурмагомедова будут вставлены на аукцион в Telegram, сообщил Дуров Фото: TechCrunch /Flickr

Легендарные папахи бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова будут выставлены на аукцион в Telegram. Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в социальной сети X. Аукцион пройдет в субботу, 22 ноября, в полдень (20:00 по московскому времени).

«Легендарные папахи Хабиба будут выставлены на аукцион в Telegram завтра в полдень (20:00 по мск) — коллекционные предметы, символизирующие традиции, свободу и уважение», — написал Павел Дуров. Папахи, связанные с именем известного бойца, могут вызвать большой интерес у поклонников смешанных боевых искусств и коллекционеров. Ожидается, что аукцион привлечет внимание не только любителей спорта, но и тех, кто ценит культурные и национальные символы.

Дуров ранее анонсировал запуск децентрализованной вычислительной сети Cocoon. Проект, который должен начать работу в ноябре 2025 года, будет использовать технологии искусственного интеллекта и блокчейн TON.

Аббревиатура Cocoon расшифровывается как Confidential Compute Open Network (Конфиденциальная Вычислительная Сеть с открытым доступом). Ключевая задача сети — создание условий для безопасного, конфиденциального и анонимного проведения операций ИИ-инференса.