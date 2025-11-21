В Санкт-Петербурге произошел взрыв из-за электровелосипеда в квартире
22 ноября 2025 в 02:37
Фото: © URA.RU
В Центральном районе Санкт-Петербурга в квартире произошел взрыв батареи электровелосипеда, в связи с чем осуществляется экстренная эвакуация жильцов из подъезда. На месте инцидента задействованы экстренные службы. Об этом сообщил telegram-канал SHOT.
