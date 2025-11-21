Трамп озвучил ультиматум Зеленскому
Трамп подчеркнул, что окончательное решение за Киевом
Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian
Киев должен принять предложенный Вашингтоном план урегулирования конфликта. Если он не устроит президента Украины Владимира Зеленского, то он может продолжать боевые действия. Об этом во время общения с журналистами заявил американский лидер Дональд Трамп.
«Украина должна принять предложенный Вашингтоном план урегулирования. А если он не устроит Владимира Зеленского, Киев может продолжать боевые действия», — сказал президент США.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский согласился принять участие в переговорах по плану урегулирования, представленному Вашингтоном. Стороны договорились работать над положениями плана, чтобы обеспечить справедливое завершение конфликта. При этом министр армии США Дэн Дрисколл после переговоров с украинским руководством планирует встретиться с представителями РФ.
Материал из сюжета:Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта
