В мире

США

Трамп озвучил ультиматум Зеленскому

22 ноября 2025 в 02:22
Трамп подчеркнул, что окончательное решение за Киевом

Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian

Киев должен принять предложенный Вашингтоном план урегулирования конфликта. Если он не устроит президента Украины Владимира Зеленского, то он может продолжать боевые действия. Об этом во время общения с журналистами заявил американский лидер Дональд Трамп.

«Украина должна принять предложенный Вашингтоном план урегулирования. А если он не устроит Владимира Зеленского, Киев может продолжать боевые действия», — сказал президент США.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский согласился принять участие в переговорах по плану урегулирования, представленному Вашингтоном. Стороны договорились работать над положениями плана, чтобы обеспечить справедливое завершение конфликта. При этом министр армии США Дэн Дрисколл после переговоров с украинским руководством планирует встретиться с представителями РФ.

