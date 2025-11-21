Хуснуллин заявил об оживлении на рынке ипотеки в РФ

Хуснуллин заявил о положительной динамике на ипотечном рынке Фото: Роман Наумов © URA.RU

В России в октябре — ноябре 2025 года наблюдается оживление ипотечного рынка. В частности, значительно вырос объем выдачи соответствующих кредитов. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

«Мы видим позитивный, кстати, тренд за октябрь, за ноябрь. Оживление произошло, даже снижение на полпроцента ставки дало серьезное увеличение роста получения ипотеки. Мы видим, что люди увеличили первоначальный взнос, то есть много люди стали вкладывать собственных средств», — сказал в интервью каналу «Россия-1» Хуснуллин.

Руководитель также добавил, что средний объем первоначального взноса в России сейчас составляет 30 % и выше. По итогам ноября ожидается выдача более 500 млрд рублей кредитов.

