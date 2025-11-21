Украина атаковала Крым и Ростовскую область
22 ноября 2025 в 02:11
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В период с 20:00 до 00:00 по мск средства противовоздушной обороны ликвидировали четыре беспилотных летательных аппарата украинского происхождения над территорией Ростовской области и Крыма. Об этом сообщили в Минобороны.
