Хуснуллин дал прогноз по льготной ипотеке в РФ
Хуснуллин заявил, что средства тратятся в основном на поддержку первичной ипотеки
Фото: Анастасия Соргина © URA.RU
Не стоит ожидать массового расширения льготной ипотеки на вторичное жилье. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
«Льготная ипотека на вторичное жилье очень популярна, но мы все-таки большие средства тратим на поддержку первичной ипотеки, куда люди инвестировали собственные средства. Массово расширять льготную ипотеку на вторичное жилье пока не планируем чисто из-за финансовых ограничений», — сказал вице-премьер в интервью телеканалу «Россия 24».
Хуснуллин уточнил, что если ипотека и на первичном, и на вторичном рынке будет в пять-шесть процентов, то ничего субсидировать не придется. Он также напомнил, что были выполнены поручения главы государства по расширению дальневосточной и арктической льготной ипотеки на вторичный рынок жилья в тех городах, где нет предложений от застройщиков. Однако эти меры носят точечный характер.
Вице-премьер добавил, что при анализе стоимости строительства обнаружил: на саму стройку в среднем по стране сегодня приходится меньше 50 процентов в итоговой стоимости квадратного метра жилья. Остальные затраты связаны с банковскими процентами, социальной инфраструктурой, расходами на ведение бизнеса, рекламу и транспортные расходы.
