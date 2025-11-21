Хуснуллин дал прогноз по льготной ипотеке в РФ

Хуснуллин заявил, что средства тратятся в основном на поддержку первичной ипотеки Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Не стоит ожидать массового расширения льготной ипотеки на вторичное жилье. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Льготная ипотека на вторичное жилье очень популярна, но мы все-таки большие средства тратим на поддержку первичной ипотеки, куда люди инвестировали собственные средства. Массово расширять льготную ипотеку на вторичное жилье пока не планируем чисто из-за финансовых ограничений», — сказал вице-премьер в интервью телеканалу «Россия 24».

Хуснуллин уточнил, что если ипотека и на первичном, и на вторичном рынке будет в пять-шесть процентов, то ничего субсидировать не придется. Он также напомнил, что были выполнены поручения главы государства по расширению дальневосточной и арктической льготной ипотеки на вторичный рынок жилья в тех городах, где нет предложений от застройщиков. Однако эти меры носят точечный характер.

