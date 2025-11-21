Во Франции отказались прекращать сотрудничество с Россией по урану

Французская EDF решила не прекращать сотрудничество с РФ по урану Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

План французской государственной энергокомпании EDF по отказу от сотрудничества с Россией в вопросе переработки урана из отработанного ядерного топлива не удался. Об этом сообщила газета La Tribune со ссылкой на источник. Проект предполагал запуск площадки по конверсии урана на заводе Westinghouse в Спрингфилде (Великобритания).

«Проект провалился. Британское правительство хотело, в частности, задействовать завод в Спрингфилде для нужд национальной обороны. Но требования, связанные с этими специфическими нуждами, сделали проект экономически несостоятельным для Westinghouse», — приводит La Tribune слова источника.

Проблема заключается в том, что Росатом владеет единственным в мире предприятием, способным выполнять конверсию переработанного урана перед его повторным обогащением. После конверсии уран может обогащаться в России или Нидерландах. Несмотря на провал проекта, официальной информации об отказе от него пока не поступало.

По информации, опубликованной в Der Spiegel, Евросоюз не вводил санкции в отношении поставок российского урана. В Германии намерены наращивать производство топливных элементов для реакторов ВВЭР, находящихся в эксплуатации на территории Европы, а для этого требуется уран, поставляемый из России.